Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zigarettenautomat aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Donnerstag (27.11.2025) 14.00 Uhr und Samstag (29.11.2025) 11.15 Uhr schlugen noch unbekannte Täter in der Schwertstraße in Sindelfingen zu. Zunächst sollen die Unbekannten die Überwachungskamera einer benachbarten Gaststätte mit Farbspray besprüht haben, bevor sie dann einen Zigarettenautomaten aufbrachen. Die Täter stahlen den gesamten Inhalt des Automaten. Der Wert des Diebesguts steht derzeit noch nicht fest. Durch das Farbspray dürfte ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro entstanden sein. Bereits Anfang Oktober war es zu einem gleichgelagerten Fall an derselben Örtlichkeit gekommen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6135482). Möglicherweise besteht ein Tatzusammenhang. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich unter Tel. 07031 679-0 oder per E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Sindelfingen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

