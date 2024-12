Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Brennender Adventskranz - Rauchmelder verhindert Schlimmeres

Ludwigshafen (ots)

Am 13.12.24 gegen 20:00 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem piepsenden Rauchmelder in die Rheinallee im Stadtteil Süd gerufen. Der für die Einsatzkräfte hörbare Rauchmelder wurde durch einen brennenden Adventskranz in einer Wohnung ausgelöst. Dank des Rauchmelders wurde die Bewohnerin rechtzeitig gewarnt und konnte den brennenden Adventskranz bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen. Bei den Löschmaßnahmen zog sich die Bewohnerin leichte Verbrennungen zu und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Wohnung war in Folge des Brandes leicht verraucht und wurde durch die Feuerwehr mit einem Überdrucklüfter belüftet. Nach Abschluss der Lüftungsmaßnahmen war die Wohnung weiterhin bewohnbar. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften, der Rettungsdienst und die Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell