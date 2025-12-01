Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Landkreis Ludwigsburg: zahlreiche Einbrüche am Wochenende

Ludwigsburg (ots)

Äußerst aktiv waren noch unbekannte Einbrecher, die über das zurückliegende Wochenende in mehrere Wohnungen und ein Vereinsheim im Landkreis Ludwigsburg eindrangen und mit Beute im Gesamtwert von mehreren tausend Euro entkamen.

Im Laufe des vergangenen Samstags (29.11.2025) waren insgesamt fünf Wohnungen von den Einbrüchen betroffen. Zwischen 15:45 Uhr und 21:00 Uhr hebelten Unbekannte ein Fenster an einer Wohnung in der Hohenzollernstraße in Möglingen auf und durchwühlten in der Wohnung mehrere Schränke. In Ludwigsburg-Neckarweihingen verschafften sich unbekannte Täter zwischen 12:30 Uhr und 19:50 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Sudetenring und durchsuchten dort einen Schrank. In beiden Fällen wurde Sachschaden hinterlassen, vermutlich aber nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise nehmen der Polizeiposten Asperg (07141 15001-0, kornwestheim.prev@polizei.bwl.de) bzw. der Polizeiposten Ludwigsburg-Oststadt (07141 29920-0, ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de) entgegen.

Drei weitere Wohnungseinbrüche ereigneten sich ebenfalls am Samstag im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen. In Tamm waren zwischen 09:00 Uhr und 19:30 Uhr eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Tübinger Straße sowie zwischen 16:00 Uhr und Mitternacht ein Einfamilienhaus in der Heilbronner Straße betroffen. In beiden Fällen wurden Fenster aufgehebelt und mehrere Räume durchsucht. Erbeuten konnten die Unbekannten eine Handtasche, Münzen und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Der Polizeiposten Tamm ermittelt (07141 601014, bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de). Mit Schmuck und Bargeld in noch unbekanntem Gesamtwert entkamen Einbrecher, die zwischen 19:00 Uhr und Mitternacht in Gemmrigheim gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Hölderlinstraße eingedrungen waren. Die Ermittlungen laufen beim Polizeiposten Kirchheim am Neckar (07143 89106-0, bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de).

Zwischen Freitag, 28.11.2025, 10:00 Uhr und Sonntag, 30.11.2025, 09:30 Uhr hatten es Unbekannte auf ein Vereinsheim in der Jahnstraße in Besigheim abgesehen. Nach dem Aufbruch eines Fensters wurden die Vereinsräumlichkeiten durchsucht und mehrere hundert Euro Bargeld entwendet. Zudem hinterließen die Unbekannten einen Sachschaden von rund 2.500 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Besigheim in Verbindung zu setzen (07143 40508-0, bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de).

