POL-LB: Oberriexingen: 15.000 Euro Sachschaden nach Brand

Ludwigsburg (ots)

Rund 15.000 Euro Sachschaden entstandenen am Sonntag (30.11.2025) gegen 23.30 Uhr bei einem Brand in der Großmoltenstraße in Oberriexingen. Mutmaßlich, da ein Anwohner Asche eines Kaminofens in einer Mülltonne vor einem Wohnhaus entsorgte, geriet zunächst die Tonne in Brand. Die Flammen breiteten sich schnell auf einen angrenzenden Kaminsims, Fensterläden sowie eine Dachschwelle aus. Zügig eingeleitete Löschmaßnahmen der Feuerwehr konnten ein Ausbreiten des Feuers auf den Dachstuhl verhindern. Breits gegen 1.15 Uhr war der Brand gelöscht. Es wurde den bisherigen Erkenntnissen zufolge niemand verletzt. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten zurück in das Gebäude.

