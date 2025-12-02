Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 3000 Meter Kabel gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben zwischen Sonntag (30.11.2025), 19.00 Uhr und Montag (01.12.2025), 07.00 Uhr in Bissingen ihr Unwesen. Die Unbekannten brachen die Metalltür eines Baustellenlagers in der Bahnhofstraße auf und entwendete daraus sechs Kabeltrommeln mit insgesamt rund 3000 Metern Kabel sowie zwei Werkzeugkästen. Der Wert des Diebesgutes dürfte sich auf etwa 6.000 Euro belaufen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen in Verbindung zu setzen.

