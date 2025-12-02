Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Mobiler Blitzer-Anhänger beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mit wenig Verständnis für die Verkehrssicherheitsarbeit in Böblingen reagierte ein bislang noch unbekannter Täter, der zwischen Sonntag (30.11.2025) 17:00 Uhr und Montag (01.12.2025) 07:00 Uhr eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage beschädigte. Der sogenannte "Enforcement Trailer" war im Bereich Freiburger Allee und Joß-Fritz-Straße in Böblingen aufgestellt. Der Täter übergoss den Anhängerkorpus mit einer grauen Flüssigkeit und besprühte die Scheiben des Blitzeranhängers mit schwarzer Sprühfarbe. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Böblingen zu melden.

