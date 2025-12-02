PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Elektrokabel im Wert von rund 4.000 Euro gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Bereits verbaute Elektrokabel entwendeten noch unbekannte Täter zwischen Freitag (28.11.2025), 8.00 Uhr und Montag (01.12.2025), 12.30 Uhr von einer Baustelle in der Luisenstraße in Besigheim.

Die Unbekannten begaben sich widerrechtlich über eine Tiefgarage in Kellerräume der noch im Bau befindlichen Mehrfamilienhäuser. Dort stahlen die Täter etwa 300 Meter Kabel im Wert von knapp 4.000 Euro.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeiposten Besigheim die Tel. 07143 40508-0 sowie die E-Mail-Adresse bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

