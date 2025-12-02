Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Löchgau: Unfall zwischen zwei Radfahrern - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag (01.12.2025) gegen 17.40 Uhr auf einem Radweg am Rande der Landesstraße 1115 bei Löchgau ereignete.

Ein 59 Jahre alter Pedelec-Fahrer war dort von Besigheim kommend in Richtung Löchgau unterwegs, als er mit einem anderen Radfahrer kollidierte. Die beiden Männer sprachen kurz miteinander und der 59-Jährige verzichtete auf einen Personalienaustausch. Anschließend trennten sich die Wege der beiden Männer. Als der 59-Jährige zu Hause ankam, stellte sich heraus, dass er bei dem Unfall leichte Verletzungen erlitt. Er wurde schließlich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Da sich der 59-Jährige bisher nur bruchstückhaft an die Geschehnisse erinnern konnte, ist der genaue Unfallhergang noch unklar.

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen bittet Zeugen, insbesondere den zweiten beteiligten Radfahrer, sich unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Ein noch unbekannter Pkw-Lenker soll auf das Sturzgeschehen der beiden Radfahrer aufmerksam geworden sein und seine Hilfe angeboten haben. Auch er wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

