PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Sindelfingen: zwei Tatverdächtige nach versuchtem Wohnungseinbruch in Untersuchungshaft - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwei 20 und 36 Jahre alte Männer befinden sich seit Freitag (28.11.2025) in Untersuchungshaft, nachdem sie in Verdacht stehen, am Donnerstag (27.11.2025) gegen 18:20 Uhr versucht zu haben, in ein Wohnhaus in der Haydnstraße in Sindelfingen einzubrechen.

Ein Zeuge meldete zwei maskierte Männer, die durch eine Hecke auf ein Grundstück in der Haydnstraße geschlüpft sein sollen. Anschließend habe der Zeuge verdächtige Klopfgeräusche gehört und die Polizei alarmiert. Die nach kurzer Zeit eingetroffenen Streifenbesatzungen nahmen die beiden Tatverdächtigen auf einem Nachbargrundstück vorläufig fest und brachten sie zu weiteren Maßnahmen auf das Polizeirevier Sindelfingen.

Beide aus Chile stammenden Tatverdächtige wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Freitag (28.11.2025) einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ hinsichtlich der beiden Beschuldigten Haftbefehle wegen versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls und setzte diese in Vollzug.

Bereits am Donnerstagnachmittag (27.11.2025) versuchten bislang unbekannte Täter zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr in ein Wohnhaus in der Mozartstraße in Sindelfingen einzubrechen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden. Mögliche Zusammenhänge sind Gegenstand der Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 10:54

    POL-LB: Böblingen: Unfallflucht mit 6.000 Euro Schaden -Korrigierte Fassung-

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein bislang unbekannter Pkw-Lenker zwischen Samstag (29.11.2025) 15:30 Uhr und Montag (01.12.2025) 16:00 Uhr zwei geparkte Pkw auf einem Parkplatz in der Leibnitzstraße in Böblingen. Gemäß den ersten Ermittlungen touchierte der Unbekannte zunächst einen geparkten VW und anschließend einen geparkten Audi. ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 10:23

    POL-LB: Besigheim: Elektrokabel im Wert von rund 4.000 Euro gestohlen

    Ludwigsburg (ots) - Bereits verbaute Elektrokabel entwendeten noch unbekannte Täter zwischen Freitag (28.11.2025), 8.00 Uhr und Montag (01.12.2025), 12.30 Uhr von einer Baustelle in der Luisenstraße in Besigheim. Die Unbekannten begaben sich widerrechtlich über eine Tiefgarage in Kellerräume der noch im Bau befindlichen Mehrfamilienhäuser. Dort stahlen die Täter etwa 300 Meter Kabel im Wert von knapp 4.000 Euro. ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 09:57

    POL-LB: Löchgau: Unfall zwischen zwei Radfahrern - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag (01.12.2025) gegen 17.40 Uhr auf einem Radweg am Rande der Landesstraße 1115 bei Löchgau ereignete. Ein 59 Jahre alter Pedelec-Fahrer war dort von Besigheim kommend in Richtung Löchgau unterwegs, als er mit einem anderen Radfahrer kollidierte. Die beiden Männer sprachen kurz miteinander und der 59-Jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren