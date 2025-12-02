Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Sindelfingen: zwei Tatverdächtige nach versuchtem Wohnungseinbruch in Untersuchungshaft - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwei 20 und 36 Jahre alte Männer befinden sich seit Freitag (28.11.2025) in Untersuchungshaft, nachdem sie in Verdacht stehen, am Donnerstag (27.11.2025) gegen 18:20 Uhr versucht zu haben, in ein Wohnhaus in der Haydnstraße in Sindelfingen einzubrechen.

Ein Zeuge meldete zwei maskierte Männer, die durch eine Hecke auf ein Grundstück in der Haydnstraße geschlüpft sein sollen. Anschließend habe der Zeuge verdächtige Klopfgeräusche gehört und die Polizei alarmiert. Die nach kurzer Zeit eingetroffenen Streifenbesatzungen nahmen die beiden Tatverdächtigen auf einem Nachbargrundstück vorläufig fest und brachten sie zu weiteren Maßnahmen auf das Polizeirevier Sindelfingen.

Beide aus Chile stammenden Tatverdächtige wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Freitag (28.11.2025) einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ hinsichtlich der beiden Beschuldigten Haftbefehle wegen versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls und setzte diese in Vollzug.

Bereits am Donnerstagnachmittag (27.11.2025) versuchten bislang unbekannte Täter zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr in ein Wohnhaus in der Mozartstraße in Sindelfingen einzubrechen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden. Mögliche Zusammenhänge sind Gegenstand der Ermittlungen.

