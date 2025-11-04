Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Streit eskaliert - Spezialkräfte der Polizei im Einsatz

Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Sonntagnachmittag ist im südlichen Stadtgebiet ein Streit eskaliert, der den Einsatz von Spezialeinsatzkräften der Polizei erforderlich machte.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen kam es zwischen einem 50-Jährigen und seiner Partnerin zum Disput. Im Verlauf der Auseinandersetzung griff der Mann die Frau körperlich an, bedrohte sie und hielt sie in seinem Haus fest. In einem günstigen Moment gelang es der Frau, sich in Sicherheit zu bringen. Anwohner wurden auf sie aufmerksam und alarmierten die Polizei.

Der 50-Jährige hatte sich in seinem Haus eingeschlossen. Da Hinweise vorlagen, dass er bewaffnet sein könnte, kamen Spezialeinsatzkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik zum Einsatz. Die Beamten drangen in das Anwesen ein. Der Mann war mit einem Messer bewaffnet und leistete Widerstand gegen die Festnahme. Er wurde überwältigt, wobei auch ein Polizeidiensthund zum Einsatz kam. Der 50-Jährige erlitt durch einen Hundebiss leichte Verletzungen. Die Einsatzkräfte und der Hund blieben unverletzt.

Der Mann wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Er soll in einer Fachklinik für Psychiatrie untergebracht werden. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an. |erf

