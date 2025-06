Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Jugendlicher auf Drogen mit Motorroller unterwegs

Heidelberg (ots)

Am Montag hielt gegen 16:30 Uhr eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Süd einen Rollerfahrer im Stückerweg an, da dessen Beifahrer ohne Helm unterwegs war. Im Kontrollgespräch fiel der Streife ein deutlicher Marihuanageruch beim Fahrer auf. Es zeigte sich, dass der 15-Jährige eine geringe Menge des Betäubungsmittels mit sich führte und auch akut unter Drogeneinfluss stand. Ein Urintest schlug bei dem Jugendlichen positiv auf Marihuana an. Daher musste er eine Blutprobe abgeben. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Den Schlüssel zu seinem Kraftfahrzeug stellte die Polizei sicher. Die Streife übergab den 15-Jährigen aufgrund seines Alters nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Eltern. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Fahrt unter Drogeneinwirkung sowie wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten, was auch Auswirkungen auf einen späteren Führerscheinerwerb haben kann. Sein Beifahrer erhielt eine Verwarnung wegen des Verstoßes gegen die Helmpflicht.

