Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ludwigsburg: 57- Jähriger nach gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Ein 57 Jahre alter Mann befindet sich seit Dienstag (02.12.2025) in Untersuchungshaft, nachdem er im Verdacht steht, am Montag (01.12.2025) gegen 20:30 Uhr in der Myliusstraße in Ludwigsburg einen 32 Jahre alten Mann mit einem bislang unbekannten spitzen Gegenstand verletzt zu haben. Als der 57-Jährige dem 32-Jährigen sowie dessen 42 Jahre alten Begleiter entgegenkam und an ihnen vorbeiging, soll er beide Personen angerempelt haben. Es soll sich anschließend ein Gerangel ergeben haben, bei dem der Tatverdächtige zu Boden gefallen sei. Beim Aufstehen habe dieser mit einem bislang unbekannten Gegenstand in Richtung des 32-Jährigen gestochen. Durch den Angriff erlitt das Opfer leichte Verletzungen. Zudem soll der Tatverdächtige auch den 42 Jahre alten Begleiter mit dem spitzen Gegenstand attackiert haben, verfehlte diesen jedoch. Weiter soll der Tatverdächtige auch umstehende Passanten beleidigt haben. Anschließend flüchtete er in Richtung Solitudeplatz, wo er durch mehrere alarmierte Streifenwagenbesatzungen angetroffen und vorläufig festgenommen werden konnte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der tatverdächtige Deutsche am Dienstagnachmittag einer Haftrichterin beim Amtsgericht Ludwigsburg vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, setzte diesen in Vollzug und wies den 57-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt ein. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell