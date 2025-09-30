Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250930.6 Bösdorf: Verkehrsunfall auf der B 76 mit drei Verletzten

Bösdorf (ots)

Heute Morgen kam es auf der Bundesstraße 76 in Höhe Bösdorf zu einem schweren Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen. Alle Fahrzeuginsassen trugen Verletzungen davon. Die B 76 bleibt für die Unfallaufnahme, Sachverständigenrekonstruktion und anschließende Fahrbahnreinigung bis in die Nachmittagsstunden gesperrt.

Nach jetzigem Ermittlungsstand befuhr ein 26-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Audi A 3 heute morgen gegen 8 Uhr die B 76 aus Richtung Eutin kommend und stieß aus noch ungeklärter Ursache mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen, der in Richtung Eutin fuhr. Durch die Kollision und den dadurch entstandenen Schaden war der Lkw nicht mehr lenkfähig, fuhr hierdurch in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem aus Eutin kommenden Audi A 4 zusammen.

Der 26-jährige Audi A 3 Fahrer kam mittels Rettungswagen schwerverletzt in ein Krankenhaus. Der 48-jährige Fahrer des Lkw verletzte sich bei dem Unfall nur leicht und konnte die Unfallstelle eigenständig verlassen. Der 20-jährige Fahrzeugführer des Audi A 4 kam mit lebensgefährlichen Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme sowie die Rekonstruktion durch einen Sachverständigen und die anschließende Straßenreinigung bleibt die Bundesstraße 76 voraussichtlich bis in die Nachmittagsstunden voll gesperrt.

Die Polizeikräfte erhielten durch die Freiwillige Feuerwehr Bösdorf Unterstützung bei der Unfallbergung. Die Unfallermittlungen führt das Polizeirevier Plön.

Stephanie Lage, Polizeidirektion Kiel

