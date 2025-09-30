Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250930.2 Plön: Kriminalpolizeistelle Plön unter neuer Leitung - Einladung zum Pressegespräch

Plön (ots)

Seit dem 01. September 2025 ist der Erste Kriminalhauptkommissar Thorsten Ebel neuer Leiter der Kriminalpolizeistelle Plön. Ab dem 01. Oktober komplettiert der Kriminalhauptkommissar Thomas Wald als stellvertretender Leiter die Dienststelle.

Wir laden Medienvertreterinnen und -Vertreter zu der Vorstellung ein, die am 9. Oktober 2025 um 10 Uhr in den Räumlichkeiten der Kriminalpolizeistelle Plön, Hamburger Straße 30, 24306 Plön, stattfindet. Zur besseren Planung bitten wir ausdrücklich um Voranmeldung bis Dienstag, 07. Oktober 2025 - 14 Uhr, unter der Rufnummer 0431 / 160 2010.

Stephanie Lage, Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell