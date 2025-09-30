Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250930.5 Kiel: Waffenkontrollen am Hauptbahnhof

Kiel (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Gestern führten Einsatzkräfte des 2. Polizeireviers Kiel gemeinsam mit Kräften der Bundespolizeiinspektion Kiel Waffenkontrollen zur Bekämpfung der Gewaltkriminalität auf dem Gebiet der Bahnanlagen und rund um den Kieler Hauptbahnhof durch. Die Beamtinnen und Beamten stellten bei den Kontrollen einige Verstöße fest und leiteten entsprechende Ordnungswidrigkeiten- und Strafanzeigen ein.

Gewaltdelikte im öffentlichen Raum und in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Speziellen bei der Verwendung von Messern und anderen Waffen, gehen mit einem besonderen Gefährdungspotenzial einher. Zudem sind diese geeignet, das Sicherheitsempfinden nachhaltig zu stören. Um wirksam und auch im Vorfeld von Taten intervenieren zu können, sind am 31.10.2024 Änderungen im Waffengesetz in Kraft getreten. Erweitert wurde das Messerverbot auf Grundlage einer Landesverordnung um das Mitführen von Waffen und Messern im öffentlichen Personennahverkehr im Dezember 2024. Diese ergänzt lückenfüllend das Führungsverbot im Personenfernverkehr aus dem Waffengesetz.

Gestern in der Zeit von 13- 17:45 Uhr fand eine gemeinsame Kontrolle mit Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Kiel im Bereich um und im Kieler Hauptbahnhof und um den Bereich der Kai- und Hafenanlagen statt.

Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte 70 Personen. Vier Personen, darunter ein 15-Jähriger, führten Einhandmesser mit. Die Polizeikräfte zogen die Messer ein und fertigten entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Ein 26-Jähriger führte ein Küchenmesser mit, dieses stellten die Beamtinnen und Beamten ebenfalls sicher.

Bei einem 37-jährigen Deutschen fanden die Einsatzkräfte zwei Konsumeinheiten Kokain auf. Bei einem 25-jährigen Deutschen sicherten die Kräfte einen Rauschpilz und ein weiterer 25-jähriger Deutscher führte vier Tabletten eines verschreibungspflichtigen Schmerzmittels (Opioid) mit. Die Einsatzkräfte leiteten gegen die Männer Strafanzeigen wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln ein.

Des Weiteren trafen die Beamtinnen und Beamten fünf Personen an, die zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben waren. Zwei kontrollierte Vietnamesen, die sich schon seit über drei Jahren unerlaubt im Bundesgebiet aufhielten, müssen sich in einem Strafverfahren verantworten.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle unterzogen die Kräfte zwei E-Scooter Fahrer einer Verkehrskontrolle. Ein 23-jähriger Deutscher stand offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmittel. Gegen ihn leiteten die Einsatzkräfte ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Ein weiterer E-Scooter-Fahrer hatte sein Gefährt technisch so verändert, dass die Betriebserlaubnis erlöschen war. Seinen Scooter zogen die Einsatzkräfte ein und leiteten gegen den Mann ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Die polizeilichen Maßnahmen wurden durch kontrollierte Personen sowie unbeteiligte Passanten größtenteils positiv wahrgenommen. Viele berichteten, die Berichterstattungen über vorangegangene Kontrollen gleicher Zielrichtung insbesondere in den sozialen Medien wahrgenommen zu haben und hierdurch in Bezug auf das eigene Verhalten bezüglich des Mitführens von Waffen sensibilisiert worden zu sein.

Die Landes-und Bundespolizei wird auch in Zukunft gleichartige Kontrollen durchführen.

Stephanie Lage, Polizeidirektion Kiel / André Fischer, Bundespolizeiinspektion Kiel

