PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Ausweismissbrauch in grenzüberschreitender Straßenbahn

Weil am Rhein (ots)

Ein 17-Jähriger ist beim Versuch mit einem ihm nicht zustehenden Ausweis nach Deutschland einzureisen gescheitert. Die Bundespolizei stellte den Ausweis sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Einsatzkräfte kontrollierten den Schweizer Staatsangehörigen am Donnerstagabend (27.11.2025) am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen. Zur Kontrolle legte die Person eine Schweizer Identitätskarte vor, die nicht auf ihn ausgestellt war. Die Überprüfung des vorgelegten Dokumentes ergab, dass dieses im Schengener Informationssystem (SIS) von der Schweiz zur Fahndung ausgeschrieben war. Auf Vorhalt gab der Jugendliche an, den Ausweis gefunden zu haben. Wegen des Verdachts des Ausweismißbrauchs leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren ein. Nach Sicherstellung des Ausweises, erfolgte die Übergabe an die Mutter, die den Ausweis ihres Sohnes mitbrachte.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 11:03

    BPOLI-WEIL: Körperliche Auseinandersetzung im Hauptbahnhof Freiburg

    Freiburg im Breisgau (ots) - Drei Personen sollen bei dem Vorfall aneinandergeraten sein. Ein Tatverdächtiger floh, zwei Jugendliche konnten vor Ort angetroffen und im Nachgang den Erziehungsberechtigten übergeben werden. Die Bundespolizei hat Ermittlungen eingeleitet. Am frühen Mittwochabend (26.11.2025) sollen ein 17-jähriger deutscher Staatsangehöriger sowie ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 11:00

    BPOLI-WEIL: Zwei Festnahmen im Fernreisebus

    Weil am Rhein (ots) - Zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer wurden bei der Einreise nach Deutschland, in dem gleichen Fernbus, durch die Bundespolizei festgenommen. Da beide ihre Geldstrafen nicht bezahlen konnten, wurden sie in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Am Dienstagabend (25.11.2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den Fernbus aus Italien bei der Einreise am Grenzübergang Weil am Rhein - ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 10:58

    BPOLI-WEIL: Einreiseversuch mit gefälschtem Führerschein verhindert

    Neuenburg (ots) - Wegen des Verdachts der Urkundenfälschung endet die Fahrt für einen Mann zunächst bei der Einreise nach Deutschland. Der Beschuldigte legte bei der Kontrolle einen gefälschten Führerschein vor. Am frühen Mittwochmorgen (26.11.2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den 37-jährigen am Grenzübergang Neuenburg am Rhein - Autobahn. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren