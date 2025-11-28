Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Ausweismissbrauch in grenzüberschreitender Straßenbahn

Weil am Rhein (ots)

Ein 17-Jähriger ist beim Versuch mit einem ihm nicht zustehenden Ausweis nach Deutschland einzureisen gescheitert. Die Bundespolizei stellte den Ausweis sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Einsatzkräfte kontrollierten den Schweizer Staatsangehörigen am Donnerstagabend (27.11.2025) am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen. Zur Kontrolle legte die Person eine Schweizer Identitätskarte vor, die nicht auf ihn ausgestellt war. Die Überprüfung des vorgelegten Dokumentes ergab, dass dieses im Schengener Informationssystem (SIS) von der Schweiz zur Fahndung ausgeschrieben war. Auf Vorhalt gab der Jugendliche an, den Ausweis gefunden zu haben. Wegen des Verdachts des Ausweismißbrauchs leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren ein. Nach Sicherstellung des Ausweises, erfolgte die Übergabe an die Mutter, die den Ausweis ihres Sohnes mitbrachte.

