BPOLI-WEIL: Zwei Festnahmen im Fernreisebus

Weil am Rhein (ots)

Zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer wurden bei der Einreise nach Deutschland, in dem gleichen Fernbus, durch die Bundespolizei festgenommen. Da beide ihre Geldstrafen nicht bezahlen konnten, wurden sie in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am Dienstagabend (25.11.2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den Fernbus aus Italien bei der Einreise am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Die Überprüfung eines pakistanischen Staatsangehörigen ergab, dass dieser von zwei Staatsanwaltschaften zur Festnahme ausgeschrieben war. Aufgrund einer gefährlichen Körperverletzung war der 35-jährige zu 1.000 Euro Geldstrafe und wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu 1.500 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Die Überprüfung eines rumänischen Staatsangehörigen ergab, dass dieser ebenfalls zur Festnahme ausgeschrieben war. Der 25-jährige war wegen sexueller Belästigung zu einer Geldstrafe in Höhe von 900 Euro verurteilt worden. Beide Männer konnten ihre Geldstrafen nicht begleichen und wurden durch die Bundespolizei in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

