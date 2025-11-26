PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Einreise mit gefälschter Identitätskarte und Fahrerlaubnis verhindert

Rheinfelden (Baden) (ots)

Ein 43-jähriger versuchte durch vorzeigen einer gefälschten Identitätskarte eine legale Einreise nach Deutschland vorzutäuschen. Durch die Kontrolle der Bundespolizei wurde die Reise beendet.

Am frühen Mittwochmorgen (26.11.25)kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei, einen mazedonischen Staatsangehörigen in einem Fernreisebus aus Italien am Autobahngrenzübergang Rheinfelden. Zur Kontrolle zeigte der Mann eine kroatische Identitätskarte mit seinem Lichtbild vor. Dabei stellten die Einsatzkräfte Fälschungsmerkmale fest. Zudem führte er eine mutmaßlich gefälschte kroatischen Führerschein mit sich. Bei der mündlichen Belehrung, gab der Mann die Tat zu. Es erfolgte die Sicherstellung der Falsifikate. Nicht nur wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, sondern auch wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz leitete die Bundespolizei Ermittlungsverfahren ein. Im Anschluss erfolgte die Zurückweisung in die Schweiz.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 7628 8059 1010
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

