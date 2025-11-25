Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Einreise nach Deutschland endet mit Festnahme

Freiburg (ots)

Einer wegen gemeinschaftlichen Diebstahls gesuchter Mann ist von der Bundespolizei in Freiburg festgenommen worden. Der Gesuchte reiste erneut nach Deutschland ein. Jetzt verbüßt er seine mehrtätige Haftstrafe.

Am Montagabend (24.11.25) wurde der Bundespolizei durch die Landeserstaufnahmeeinrichtung Freiburg ein georgischer Staatsangehöriger gemeldet. Bei der polizeilichen Überprüfung stellte sich heraus, dass noch ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen gemeinschaftlichen Diebstahls verurteilte ein deutsches Gericht den Mann zu einer Geldstrafe. Gegenüber der Bundespolizei konnte der Mann die Summe von 1620 EUR nicht aufbringen. Zudem bestanden gegen den Mann sechs Aufenthaltsermittlungen wegen Diebstahl, besonders schwerern Fall des Diebstahls und Asylgesetz. Nach der Festnahme erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt. Dort verbüßt der 40-Jährige eine mehrtägige Ersatzfreiheitsstrafe.

