Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mutter bezahlt Geldstrafe

Waldshut-Tiengen (ots)

Da ein mit zwei Haftbefehlen gesuchter 22-Jähriger die Geldstrafen nicht bezahlen konnte, sprang seine Mutter mit über 1000 Euro ein und konnte so eine Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt verhindern.

Am späten Freitagabend (21.11.2025) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei, den Mann am Grenzübergang Waldshut. Die Überprüfung ergab, dass dieser zweimal zur Festnahme ausgeschrieben war. Da ihm noch weitere Straftaten vorgeworfen werden, bestanden zudem fünf Ersuchen von Staatsanwaltschaften, den Aufenthaltsort des Mannes zu ermitteln. Wegen Diebstahls und Kennzeichenmissbrauchs war der rumänische Staatsangehörige zu Geldstrafen von insgesamt 1083 Euro verurteilt worden. Der Gesuchte zahlte weder die Strafen, noch trat er die Ersatzfreiheitsstrafen an, weswegen die Justizbehörden Haftbefehle erließen. Da der Gesuchte nicht in der Lage war die Gerichtsschulden vor Ort zu bezahlen, verständigte er seine Mutter. Diese brachte die geforderte Geldsumme auf und zahlte sie bei einer Polizeidienststelle ein. So ersparte er sich eine mehrmonatige Ersatzfreiheitsstrafe und durfte nach Deutschland weiterreisen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

