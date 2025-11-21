Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchter kann 7.400 Euro nicht zahlen und muss in Haft

Rheinfelden (ots)

Ein mit zwei Haftbefehlen gesuchter Mann ist von der Bundespolizei am Autobahngrenzübergang Rheinfelden gefasst worden. Nun verbüßt er eine mehrmonatige Haftstrafe.

Am frühen Freitagmorgen (21.11.25) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den deutschen Staatsangehörigen als Reisenden in einem aus der Schweiz kommenden Fernbus. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den 43-jährigen zwei Haftbefehle zu vollstrecken waren. Wegen Betrugs sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, verurteilten Gerichte den Mann zu Geldstrafen von insgesamt 7.400 Euro. Der Gesuchte zahlte weder die Strafen, noch trat er die Ersatzfreiheitsstrafen an, weswegen die Staatsanwaltschaften Haftbefehle erließen. Auch gegenüber der Bundespolizei konnte der Mann die Summe nicht aufbringen. Nach der Festnahme erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

