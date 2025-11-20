Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei deckt Schleusung in Weil am Rhein auf

Weil am Rhein (ots)

Am Mittwochmorgen deckten Einsatzkräfte der Bundespolizei die Einschleusung von drei Personen auf. Gegen einen 19-Jährigen der mit einem gestohlenen Auto unterwegs war, wird wegen des Verdachts der Einschleusung ermittelt.

Am frühen Mittwochmorgen (19.11.2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Grenzübergang Weil am Rhein - Palmrainbrücke, ein aus Frankreich kommendes Fahrzeug mit belgischer Zulassung. Neben dem 19-jährigen Fahrzeugführer mit marokkanischer Staatsangehörigkeit, befanden sich noch drei weitere Personen im Fahrzeug. Weder ein weiterer marokkanischer Staatsangehöriger im Alter von 26 Jahren, noch ein 32-jähriger algerischer Staatsangehöriger sowie ein 19-jähriger tschadischer Staatsangehöriger, verfügten über die erforderlichen Dokumente für eine legale Einreise nach Deutschland. Eine Überprüfung ergab, dass das benutzte Fahrzeug im Schengener Informationssystem (SIS) von Belgien zur Fahndung ausgeschrieben war. Gegen die mutmaßlich eingeschleusten Personen leitete die Bundespolizei Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise bzw. des unerlaubten Aufenthalts ein. Der Fahrer muss sich wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Da gegen den 32-Jährigen Algerier noch ein Haftbefehl zu vollstrecken war, erfolgte die Festnahme und Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt. Dort verbüßt er wegen einer Verurteilung nach dem Waffengesetz eine 30-tägige Ersatzfreiheitsstrafe. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erfolgte die Zurückweisung der anderen drei Männer nach Frankreich. Nach Haftentlassung muss auch der vierte Mann nach Frankreich zurück.

