PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei deckt Schleusung in Weil am Rhein auf

Weil am Rhein (ots)

Am Mittwochmorgen deckten Einsatzkräfte der Bundespolizei die Einschleusung von drei Personen auf. Gegen einen 19-Jährigen der mit einem gestohlenen Auto unterwegs war, wird wegen des Verdachts der Einschleusung ermittelt.

Am frühen Mittwochmorgen (19.11.2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Grenzübergang Weil am Rhein - Palmrainbrücke, ein aus Frankreich kommendes Fahrzeug mit belgischer Zulassung. Neben dem 19-jährigen Fahrzeugführer mit marokkanischer Staatsangehörigkeit, befanden sich noch drei weitere Personen im Fahrzeug. Weder ein weiterer marokkanischer Staatsangehöriger im Alter von 26 Jahren, noch ein 32-jähriger algerischer Staatsangehöriger sowie ein 19-jähriger tschadischer Staatsangehöriger, verfügten über die erforderlichen Dokumente für eine legale Einreise nach Deutschland. Eine Überprüfung ergab, dass das benutzte Fahrzeug im Schengener Informationssystem (SIS) von Belgien zur Fahndung ausgeschrieben war. Gegen die mutmaßlich eingeschleusten Personen leitete die Bundespolizei Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise bzw. des unerlaubten Aufenthalts ein. Der Fahrer muss sich wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Da gegen den 32-Jährigen Algerier noch ein Haftbefehl zu vollstrecken war, erfolgte die Festnahme und Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt. Dort verbüßt er wegen einer Verurteilung nach dem Waffengesetz eine 30-tägige Ersatzfreiheitsstrafe. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erfolgte die Zurückweisung der anderen drei Männer nach Frankreich. Nach Haftentlassung muss auch der vierte Mann nach Frankreich zurück.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 11:22

    BPOLI-WEIL: Mit Haftbefehl Gesuchter leistet Widerstand bei Festnahme

    Weil am Rhein (ots) - Wegen einer Restfreiheitsstrafe von 726 Tagen war ein 24-Jähriger mit Haftbefehl gesucht worden. Bei der Einreise aus der Schweiz nahm ihn die Bundespolizei fest. Bei der Festnahme beleidigte er die Einsatzkräfte und versuchte zu fliehen. Am Mittwochabend (19.11.2025) versuchte der deutsche Staatsangehörige am Grenzübergang Weil am Rhein - ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 13:42

    BPOLI-WEIL: Abgeschobener versucht erneut einzureisen und scheitert

    Weil am Rhein (ots) - Trotz eines bestehenden Einreiseverbots versuchte ein 27-Jähriger nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei verweigerte ihm die Einreise und wies ihn in die Schweiz zurück. Am Dienstag (18.11.2025) versuchte der algerische Staatsangehörige am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen nach Deutschland einzureisen. Bei der Kontrolle des Mannes in der grenzüberschreitenden Straßenbahn ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 14:49

    BPOLI-WEIL: Festnahme nach der Auslieferung aus der Schweiz

    Weil am Rhein (ots) - Nach ihrer Auslieferung aus der Schweiz wurde eine Frau durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Am Montagmittag (17.11.25) wurde durch die Schweizer Behörden, eine 27-Jährige aufgrund einer Ausschreibung zur Auslieferung nach Deutschland, am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn an die Bundespolizei übergeben. Gegen die französische Staatsangehörige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren