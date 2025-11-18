Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme nach der Auslieferung aus der Schweiz

Weil am Rhein (ots)

Nach ihrer Auslieferung aus der Schweiz wurde eine Frau durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Am Montagmittag (17.11.25) wurde durch die Schweizer Behörden, eine 27-Jährige aufgrund einer Ausschreibung zur Auslieferung nach Deutschland, am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn an die Bundespolizei übergeben. Gegen die französische Staatsangehörige bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Diebstahls. Zudem lagen zwei Aufenthaltsermittlungen von Staatsanwaltschaften wegen Betruges sowie des Verstoßes gegen Weisungen während der Führungsaufsicht vor. Durch die Bundespolizei wurde die Frau vorläufig festgenommen und nach der Vorführung beim Amtsgericht in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

