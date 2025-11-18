Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Frau kann 4.865 Euro nicht bezahlen und muss in Haft

Weil am Rhein (ots)

Eine wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit tätlichem Angriff verurteilte und mit Haftbefehl gesuchte Frau ist festgenommen worden. Nun verbüßt sie eine mehrmonatige Haftstrafe. Am Sonntagabend (16.11.25) kontrollierten Einsatzkräfte des Zolls die 26-Jährige am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen die Frau ein Haftbefehl zu vollstrecken waren. Wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit tätlichem Angriff verurteilte ein Gericht die deutsche Staatsangehörige im Jahr 2022 zu einer Geldstrafe von 4.865 Euro. Gegenüber der Bundespolizei konnte die Frau die Geldstrafe nicht aufbringen. Nach der Festnahme erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

