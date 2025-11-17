PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zwei EU-Haftbefehle binnen 48 Stunden vollstreckt

Neuenburg (ots)

Innerhalb von zwei Tagen gingen zwei Männer die von Kroatien und Italien mit europäischem Haftbefehl gesuchten wurden, der Bundespolizei bei der Einreise aus Frankreich ins Netz.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den italienischen Staatsangehörigen am Freitagmorgen (14.11.25) am Grenzübergang Neuenburg - Autobahn. Die Überprüfung des 58-Jährigen ergab eine Ausschreibung im Schengener Informationssystem (SIS) zur Festnahme zum Zwecke der Auslieferung. Die italienischen Behörden werfen dem Mann Straftaten zum Nachteil von Personen vor. Durch die Bundespolizei wurde der Mann vorläufig festgenommen. Nach der Vorführung zur Haftprüfung wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Einen Tag später, kontrollierten Einsatzkräfte einen kroatischen Staatsangehörigen am Samstagmittag (15.11.25) am Grenzübergang Neuenburg - Rheinbrücke. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass auch der 23-jährige im SIS ausgeschrieben worden war. Auch die kroatischen Behörden werfen dem Mann Straftaten zum Nachteil von Personen vor. Der Mann wurde festgenommen und nach der Vorführung wurde er in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Dort sitzen die Männer bis zur Entscheidung über ihre Auslieferung ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 7628 8059 1010
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

