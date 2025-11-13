PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Urkundenfälschung führt zu Einreiseverbot

Rheinfelden (ots)

Mit einer gefälschten Identitätskarte versuchte ein 28-Jähriger nach Deutschland einzureisen. Bei der Kontrolle durch die Bundespolizei wurde die Täuschung festgestellt. Neben der Strafanzeige wurde ein Einreiseverbot gegen den Mann erlassen.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den 28-Jährigen am Mittwochnachmittag (12.11.25) als Beifahrer bei der Einreise am Grenzübergang Rheinfelden - Autobahn. Der Mann legte zur Kontrolle eine belgische Identitätskarte vor. Bei der Überprüfung stellten die Einsatzkräfte Fälschungsmerkmale am Dokument fest. Bei der Durchsuchung der mitgeführten Gegenstände des 28-Jährigen konnte ein zeitlich ungültiger französischer Aufenthaltstitel festgestellt werden, welcher ihn als algerischen Staatsangehörigen identifizierte. Gegen den 28-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetzt sowie Urkundenfälschung eingeleitet. Zudem wurde gegen den Mann durch die Bundespolizei ein zweijähriges Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland erlassen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 28-Jährige in die Schweiz zurückgewiesen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 7628 8059 1010
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 12:11

    BPOLI-WEIL: Zwölffach Gesuchter muss in Untersuchungshaft

    Neuenburg am Rhein (ots) - Die Bundespolizei fasst einen mit Haftbefehl gesuchten 37-Jährigen an der französischen Grenze. Nun sitzt der Mann, dem mehrfacher Diebstahl in besonders schweren Fällen vorgeworfen wird, in Untersuchungshaft. Am frühen Dienstagmorgen, dem 11. November 2025 geriet der 37-Jährige am Grenzübergang Neuenburg am Rhein - Rheinbrücke in eine Kontrolle der Bundespolizei. Bei der Überprüfung ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 15:45

    BPOLI-WEIL: Urteil im Beschleunigten Verfahren wegen exhibitionistischer Handlung

    Freiburg (ots) - Wegen exhibitionistischer Handlungen wurde ein 24-Jähriger im beschleunigten Verfahren zu einer Geldstrafe verurteilt. Er hatte sich gegenüber einer Frau in der Schleuse des Bundespolizeirevier Freiburg entblößt. Der 24-Jährige wartete am Sonntagabend (09.11.25) in der Schleuse des Bundespolizeirevier Freiburg, nachdem er zuvor mit einem Fernzug ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 15:06

    BPOLI-WEIL: Gefälschter Aufenthaltstitel im Fernreisezug - Mann wird Einreise verweigert

    Basel (ots) - Ein Mann aus Pakistan ist beim Versuch mit einem gefälschten griechischen Dokument nach Deutschland einzureisen gescheitert. Er musste wieder zurück in die Schweiz. Der pakistanische Staatsangehörige befand sich am Freitag (07.11.2025) in einem Fernzug aus der Schweiz in Richtung Deutschland. Am Badischen Bahnhof in Basel kontrollierten Einsatzkräfte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren