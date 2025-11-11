PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Urteil im Beschleunigten Verfahren wegen exhibitionistischer Handlung

Freiburg (ots)

Wegen exhibitionistischer Handlungen wurde ein 24-Jähriger im beschleunigten Verfahren zu einer Geldstrafe verurteilt. Er hatte sich gegenüber einer Frau in der Schleuse des Bundespolizeirevier Freiburg entblößt.

Der 24-Jährige wartete am Sonntagabend (09.11.25) in der Schleuse des Bundespolizeirevier Freiburg, nachdem er zuvor mit einem Fernzug unerlaubt und ohne Zugticket nach Deutschland eingereist war. Zeitgleich mit dem bangladeschischen Staatsangehörigen befand sich eine 26-jährige deutsche Staatsangehörige, zwecks Erstattung einer Strafanzeige in anderer Sache, in der Schleuse. Dieser gegenüber entblößte der 24-Jährige seinen Penis.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg wurde beim zuständigen Amtsgericht ein beschleunigtes Verfahren gegen den 24-jährigen Tatverdächtigen durchgeführt. Das Amtsgericht verurteilte den Mann wegen exhibitionistischen Handlungen zu einer Geldstrafe in Höhe von 200 Euro. Anschließend wurde der Mann in die Schweiz zurückgewiesen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 7628 8059 1010
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 15:06

    BPOLI-WEIL: Gefälschter Aufenthaltstitel im Fernreisezug - Mann wird Einreise verweigert

    Basel (ots) - Ein Mann aus Pakistan ist beim Versuch mit einem gefälschten griechischen Dokument nach Deutschland einzureisen gescheitert. Er musste wieder zurück in die Schweiz. Der pakistanische Staatsangehörige befand sich am Freitag (07.11.2025) in einem Fernzug aus der Schweiz in Richtung Deutschland. Am Badischen Bahnhof in Basel kontrollierten Einsatzkräfte ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 14:44

    BPOLI-WEIL: Geldstrafe nicht bezahlt, Gesuchter muss in Haft

    Neuenburg am Rhein (ots) - Ein wegen einer Trunkenheitsfahrt verurteilter und mit Haftbefehl gesuchter Mann ist von der Bundespolizei am Autobahngrenzübergang Neuenburg am Rhein gefasst worden. Da er eine Geldstrafe von 2400 Euro nicht bezahlen konnte, muss er für mehrere Wochen ins Gefängnis. Im vergangenen Jahr hatte ein deutsches Gericht den Mann wegen Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe verurteilt, die der ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 12:09

    BPOLI-WEIL: Schweizer Grenze: verbotenes Springmesser bei Grenzkontrolle entdeckt

    Weil am Rhein (ots) - Bei einer Kontrolle am Autobahnübergang Weil am Rhein, konnte ein verbotenes Springmesser aus dem Verkehr gezogen werden. Die Waffe wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Ein 19-jähriger rumänischer Staatsangehöriger geriet am Donnerstagabend (06.11.2025) in eine Kontrolle der Bundespolizei. In einer mitgeführten Tasche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren