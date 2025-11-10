Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Geldstrafe nicht bezahlt, Gesuchter muss in Haft

Neuenburg am Rhein (ots)

Ein wegen einer Trunkenheitsfahrt verurteilter und mit Haftbefehl gesuchter Mann ist von der Bundespolizei am Autobahngrenzübergang Neuenburg am Rhein gefasst worden. Da er eine Geldstrafe von 2400 Euro nicht bezahlen konnte, muss er für mehrere Wochen ins Gefängnis.

Im vergangenen Jahr hatte ein deutsches Gericht den Mann wegen Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe verurteilt, die der 31-jährige in Frankreich wohnhafte Mann aber nicht bezahlt hat. Darum hatte die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl erlassen. Am frühen Sonntagmorgen (09.11.2025) kontrollierten Einsatzkräfte den französischen Staatsangehörigen bei der Einreise aus Frankreich und nahmen ihn fest. Da er die ausstehende Geldstrafe nicht begleichen konnte, steht ihm jetzt eine Ersatzfreiheitsstrafe bevor.

