Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Schweizer Grenze: verbotenes Springmesser bei Grenzkontrolle entdeckt

Weil am Rhein (ots)

Bei einer Kontrolle am Autobahnübergang Weil am Rhein, konnte ein verbotenes Springmesser aus dem Verkehr gezogen werden. Die Waffe wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Ein 19-jähriger rumänischer Staatsangehöriger geriet am Donnerstagabend (06.11.2025) in eine Kontrolle der Bundespolizei. In einer mitgeführten Tasche führte er ein Springmesser mit einer Klingenlänge von über 8,5 cm mit sich. Da der Besitz und Gebrauch dieser Messer in Deutschland per Gesetz verboten ist, stellte die Bundespolizei die verbotene Waffe sicher und leitete ein Strafverfahren gegen den Mann ein.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell