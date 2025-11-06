Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Europaweit Gesuchter an der französischen Grenze festgenommen

Neuenburg am Rhein (ots)

Ein europaweit gesuchter Mann ist der Bundespolizei am Autobahngrenzübergang Neuenburg am Rhein ins Netz gegangen. Ihm werden in der Schweiz Eigentumsdelikte und Schleusung vorgeworfen.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den argentinischen Staatsangehörigen am frühen Mittwochmorgen (05.11.2025) bei der Einreise aus Frankreich kommend. Die Überprüfung ergab, dass zwei Ausschreibungen im Schengener Informationssystem (SIS) bestanden. Von Frankreich war der 25-Jährige zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben. Zudem erließen die Schweizer Behörden ein Festnahmeersuchen zum Zwecke der Auslieferung aufgrund von Eigentumsdelikten und der Erleichterung der illegalen Einwanderung. Da die mitgeführte argentinische Fahrerlaubnis bzw. eine internationale Fahrerlaubnis gefälscht und die Person Betäubungsmittel mitführte, leite die Bundespolizei Strafverfahren ein. Danach erfolgte die Vorführung bei einem Haftrichter, der die Festnahme bis zur Entscheidung über die Auslieferung anordnete. Im Anschluss erfolgte die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt.

