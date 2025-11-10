Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gefälschter Aufenthaltstitel im Fernreisezug - Mann wird Einreise verweigert

Basel (ots)

Ein Mann aus Pakistan ist beim Versuch mit einem gefälschten griechischen Dokument nach Deutschland einzureisen gescheitert. Er musste wieder zurück in die Schweiz.

Der pakistanische Staatsangehörige befand sich am Freitag (07.11.2025) in einem Fernzug aus der Schweiz in Richtung Deutschland. Am Badischen Bahnhof in Basel kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den 32-Jährigen. Der vorgelegte Reisepass des Mannes war in Ordnung. Jedoch stellte sich der ausgehändigte griechische Aufenthaltstitel als Fälschung heraus. Der Mann musste die Streife zu Dienststelle begleiten. Nicht nur wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, sondern auch wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz leitete die Bundespolizei Ermittlungsverfahren ein. Nach Sicherstellung des Aufenthaltstitels als Beweismittel erfolgte die Zurückweisung in die Schweiz. Zudem verhängte die Bundespolizei ein zweijähriges Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell