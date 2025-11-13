PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme in der Straßenbahn

Weil am Rhein (ots)

Ein 32-Jährige wurde durch die Bundespolizei bei der Einreise mit der Straßenbahn festgenommen. Gegen ihn bestand ein Vollstreckungshaftbefehl und eine Einreiseverbot.

Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den türkischen Staatsangehörigen am Mittwochvormittag (12.11.25) als Reisenden in der grenzüberschreitenden Straßenbahn am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen. Der 32-Jährige konnte dabei keine Ausweisdokumente vorlegen. Eine Überprüfung des Mannes ergab einen offenen Vollstreckungshaftbefehl wegen tätlichen Angriffs sowie eine Ausschreibung zur Festnahme aufgrund eines Einreiseverbots. Wegen dem Verstoß gegen das Einreiseverbot wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Da der 32-Jährige die geforderte Geldstrafe nicht begleichen konnte wurde er durch die Bundespolizei festgenommen. Zur Verbüßung der 35-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Nach der Entlassung aus der Justizvollzugsanstalt ist die Zurückweisung in die Schweiz vorgesehen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 7628 8059 1010
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

  • 13.11.2025 – 10:01

    BPOLI-WEIL: Urkundenfälschung führt zu Einreiseverbot

    Rheinfelden (ots) - Mit einer gefälschten Identitätskarte versuchte ein 28-Jähriger nach Deutschland einzureisen. Bei der Kontrolle durch die Bundespolizei wurde die Täuschung festgestellt. Neben der Strafanzeige wurde ein Einreiseverbot gegen den Mann erlassen. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den 28-Jährigen am Mittwochnachmittag (12.11.25) als Beifahrer bei der Einreise am Grenzübergang Rheinfelden ...

  • 12.11.2025 – 12:11

    BPOLI-WEIL: Zwölffach Gesuchter muss in Untersuchungshaft

    Neuenburg am Rhein (ots) - Die Bundespolizei fasst einen mit Haftbefehl gesuchten 37-Jährigen an der französischen Grenze. Nun sitzt der Mann, dem mehrfacher Diebstahl in besonders schweren Fällen vorgeworfen wird, in Untersuchungshaft. Am frühen Dienstagmorgen, dem 11. November 2025 geriet der 37-Jährige am Grenzübergang Neuenburg am Rhein - Rheinbrücke in eine Kontrolle der Bundespolizei. Bei der Überprüfung ...

  • 11.11.2025 – 15:45

    BPOLI-WEIL: Urteil im Beschleunigten Verfahren wegen exhibitionistischer Handlung

    Freiburg (ots) - Wegen exhibitionistischer Handlungen wurde ein 24-Jähriger im beschleunigten Verfahren zu einer Geldstrafe verurteilt. Er hatte sich gegenüber einer Frau in der Schleuse des Bundespolizeirevier Freiburg entblößt. Der 24-Jährige wartete am Sonntagabend (09.11.25) in der Schleuse des Bundespolizeirevier Freiburg, nachdem er zuvor mit einem Fernzug ...

