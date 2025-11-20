PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mit Haftbefehl Gesuchter leistet Widerstand bei Festnahme

Weil am Rhein (ots)

Wegen einer Restfreiheitsstrafe von 726 Tagen war ein 24-Jähriger mit Haftbefehl gesucht worden. Bei der Einreise aus der Schweiz nahm ihn die Bundespolizei fest. Bei der Festnahme beleidigte er die Einsatzkräfte und versuchte zu fliehen.

Am Mittwochabend (19.11.2025) versuchte der deutsche Staatsangehörige am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen nach Deutschland einzureisen. Bei der Kontrolle des Mannes in der grenzüberschreitenden Straßenbahn stellte sich heraus, dass ein Vollstreckungshaftbefehl gegen ihn bestand. Wegen Besitz von nicht geringen Mengen Betäubungsmitteln, verurteilte ihn ein Gericht im vergangenen Jahr zu einer dreijährigen Freiheitsstrafe. Da sich der Mann einer 725-tägigen Restfreiheitsstrafe nicht stellte und stattdessen untertauchte, erließ die Staatsanwaltschaft Haftbefehl. Während der Kontrolle griff der Gesuchte die Einsatzkräfte an und versuchte aus der Straßenbahn zu fliehen. Dies unterbanden die Einsatzkräfte, weswegen er diese beleidigte. Nach Einleitung eines Strafverfahrens wegen des Verdachts der Beleidigung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 13:42

    BPOLI-WEIL: Abgeschobener versucht erneut einzureisen und scheitert

    Weil am Rhein (ots) - Trotz eines bestehenden Einreiseverbots versuchte ein 27-Jähriger nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei verweigerte ihm die Einreise und wies ihn in die Schweiz zurück. Am Dienstag (18.11.2025) versuchte der algerische Staatsangehörige am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen nach Deutschland einzureisen. Bei der Kontrolle des Mannes in der grenzüberschreitenden Straßenbahn ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 14:49

    BPOLI-WEIL: Festnahme nach der Auslieferung aus der Schweiz

    Weil am Rhein (ots) - Nach ihrer Auslieferung aus der Schweiz wurde eine Frau durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Am Montagmittag (17.11.25) wurde durch die Schweizer Behörden, eine 27-Jährige aufgrund einer Ausschreibung zur Auslieferung nach Deutschland, am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn an die Bundespolizei übergeben. Gegen die französische Staatsangehörige ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 13:39

    BPOLI-WEIL: Frau kann 4.865 Euro nicht bezahlen und muss in Haft

    Weil am Rhein (ots) - Eine wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit tätlichem Angriff verurteilte und mit Haftbefehl gesuchte Frau ist festgenommen worden. Nun verbüßt sie eine mehrmonatige Haftstrafe. Am Sonntagabend (16.11.25) kontrollierten Einsatzkräfte des Zolls die 26-Jährige am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen die Frau ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren