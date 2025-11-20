Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mit Haftbefehl Gesuchter leistet Widerstand bei Festnahme

Weil am Rhein (ots)

Wegen einer Restfreiheitsstrafe von 726 Tagen war ein 24-Jähriger mit Haftbefehl gesucht worden. Bei der Einreise aus der Schweiz nahm ihn die Bundespolizei fest. Bei der Festnahme beleidigte er die Einsatzkräfte und versuchte zu fliehen.

Am Mittwochabend (19.11.2025) versuchte der deutsche Staatsangehörige am Grenzübergang Weil am Rhein - Friedlingen nach Deutschland einzureisen. Bei der Kontrolle des Mannes in der grenzüberschreitenden Straßenbahn stellte sich heraus, dass ein Vollstreckungshaftbefehl gegen ihn bestand. Wegen Besitz von nicht geringen Mengen Betäubungsmitteln, verurteilte ihn ein Gericht im vergangenen Jahr zu einer dreijährigen Freiheitsstrafe. Da sich der Mann einer 725-tägigen Restfreiheitsstrafe nicht stellte und stattdessen untertauchte, erließ die Staatsanwaltschaft Haftbefehl. Während der Kontrolle griff der Gesuchte die Einsatzkräfte an und versuchte aus der Straßenbahn zu fliehen. Dies unterbanden die Einsatzkräfte, weswegen er diese beleidigte. Nach Einleitung eines Strafverfahrens wegen des Verdachts der Beleidigung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell