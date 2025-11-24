Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei stellt Einhandmesser sicher

Weil am Rhein (ots)

An der französischen Grenze bei Weil am Rhein stellte die Bundespolizei ein Messer sicher. Der Betroffene muss mit einem Bußgeld rechnen.

Am Freitag (21.11.2025) ist ein 18-Jähriger mit seinem Fahrzeug, am Grenzübergang Weil am Rhein - Palmrainbrücke, einer Kontrolle der Bundespolizei unterzogen worden. Hinter dem Fahrersitz fanden die Einsatzkräfte ein Einhandmesser. Da der deutsche Staatsangehörige kein berechtigtes Interesse für das Führen vorweisen konnte, erfolgte die Sicherstellung. Das Führen eines Einhandmessers in der Öffentlichkeit ohne berechtigtes Interesse stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet werden. In schweren Fällen oder bei wiederholten Verstößen kann sogar eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr drohen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell