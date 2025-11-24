PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei stellt Einhandmesser sicher

Weil am Rhein (ots)

An der französischen Grenze bei Weil am Rhein stellte die Bundespolizei ein Messer sicher. Der Betroffene muss mit einem Bußgeld rechnen.

Am Freitag (21.11.2025) ist ein 18-Jähriger mit seinem Fahrzeug, am Grenzübergang Weil am Rhein - Palmrainbrücke, einer Kontrolle der Bundespolizei unterzogen worden. Hinter dem Fahrersitz fanden die Einsatzkräfte ein Einhandmesser. Da der deutsche Staatsangehörige kein berechtigtes Interesse für das Führen vorweisen konnte, erfolgte die Sicherstellung. Das Führen eines Einhandmessers in der Öffentlichkeit ohne berechtigtes Interesse stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet werden. In schweren Fällen oder bei wiederholten Verstößen kann sogar eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr drohen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 08:56

    BPOLI-WEIL: Gesuchter kann 7.400 Euro nicht zahlen und muss in Haft

    Rheinfelden (ots) - Ein mit zwei Haftbefehlen gesuchter Mann ist von der Bundespolizei am Autobahngrenzübergang Rheinfelden gefasst worden. Nun verbüßt er eine mehrmonatige Haftstrafe. Am frühen Freitagmorgen (21.11.25) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den deutschen Staatsangehörigen als Reisenden in einem aus der Schweiz kommenden Fernbus. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 13:53

    BPOLI-WEIL: Bundespolizei deckt Schleusung in Weil am Rhein auf

    Weil am Rhein (ots) - Am Mittwochmorgen deckten Einsatzkräfte der Bundespolizei die Einschleusung von drei Personen auf. Gegen einen 19-Jährigen der mit einem gestohlenen Auto unterwegs war, wird wegen des Verdachts der Einschleusung ermittelt. Am frühen Mittwochmorgen (19.11.2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Grenzübergang Weil am Rhein - Palmrainbrücke, ein aus Frankreich kommendes Fahrzeug ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 11:22

    BPOLI-WEIL: Mit Haftbefehl Gesuchter leistet Widerstand bei Festnahme

    Weil am Rhein (ots) - Wegen einer Restfreiheitsstrafe von 726 Tagen war ein 24-Jähriger mit Haftbefehl gesucht worden. Bei der Einreise aus der Schweiz nahm ihn die Bundespolizei fest. Bei der Festnahme beleidigte er die Einsatzkräfte und versuchte zu fliehen. Am Mittwochabend (19.11.2025) versuchte der deutsche Staatsangehörige am Grenzübergang Weil am Rhein - ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren