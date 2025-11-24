Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme am Freiburger Hauptbahnhof

Freiburg im Breisgau (ots)

Ein wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilter und mit Haftbefehl gesuchter Mann ist von der Bundespolizei gefasst worden. Da er eine Geldstrafe von 2.200 Euro nicht bezahlen konnte, muss er für mehrere Wochen ins Gefängnis.

Am frühen Sonntagmorgen (23.11.2025) kontrollierten Einsatzkräfte den rumänischen Staatsangehörigen am Hauptbahnhof. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 30-Jährigen ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilte ein Gericht den Mann im vergangenen Jahr zu einer Geldstrafe. Der Gesuchte zahlte weder die Strafe, noch trat er die Ersatzfreiheitsstrafe an, weswegen die Staatsanwaltschaft Haftbefehl erließ. Da er die ausstehende Geldstrafe nicht begleichen konnte, erfolgte die Festnahme und Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt.

