PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Erregung öffentlichen Ärgernisses am Hauptbahnhof in Freiburg

Freiburg (ots)

Am Freiburger Hauptbahnhof soll es zu einer Erregung öffentlichen Ärgernisses durch einen Mann und einer Frau gekommen sein. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Am Dienstagabend (25.11.25) soll es am Hauptbahnhof Freiburg zu einem Fall von Erregung öffentlichen Ärgernisses gekommen sein. Mehrere Personen meldeten der Bundespolizei, dass zwei Personen im Wartehaus am Bahnsteig 2/3 Geschlechtsverkehr gehabt haben würden. Dabei soll es sich um einen 23-jährigen deutschen Staatsangehörigen und eine 19-jährige polnische Staatsangehörige gehandelt haben. Beide Personen konnten durch Einsatzkräfte der Bundespolizei angetroffen werden. Die Frau musste aufgrund des Verdachts auf Betäubungsmittelintoxikation medizinisch versorgt werden. Die Bundespolizei stellte durch den Mann gefertigte Videoaufnahmen der Handlungen sicher. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 7628 8059 1010
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 10:47

    BPOLI-WEIL: Einreise mit gefälschter Identitätskarte und Fahrerlaubnis verhindert

    Rheinfelden (Baden) (ots) - Ein 43-jähriger versuchte durch vorzeigen einer gefälschten Identitätskarte eine legale Einreise nach Deutschland vorzutäuschen. Durch die Kontrolle der Bundespolizei wurde die Reise beendet. Am frühen Mittwochmorgen (26.11.25)kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei, einen mazedonischen Staatsangehörigen in einem Fernreisebus ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 10:05

    BPOLI-WEIL: Einreise nach Deutschland endet mit Festnahme

    Freiburg (ots) - Einer wegen gemeinschaftlichen Diebstahls gesuchter Mann ist von der Bundespolizei in Freiburg festgenommen worden. Der Gesuchte reiste erneut nach Deutschland ein. Jetzt verbüßt er seine mehrtätige Haftstrafe. Am Montagabend (24.11.25) wurde der Bundespolizei durch die Landeserstaufnahmeeinrichtung Freiburg ein georgischer Staatsangehöriger gemeldet. Bei der polizeilichen Überprüfung stellte sich ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 12:03

    BPOLI-WEIL: Festnahme am Freiburger Hauptbahnhof

    Freiburg im Breisgau (ots) - Ein wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilter und mit Haftbefehl gesuchter Mann ist von der Bundespolizei gefasst worden. Da er eine Geldstrafe von 2.200 Euro nicht bezahlen konnte, muss er für mehrere Wochen ins Gefängnis. Am frühen Sonntagmorgen (23.11.2025) kontrollierten Einsatzkräfte den rumänischen Staatsangehörigen am Hauptbahnhof. Bei der Überprüfung der Personalien ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren