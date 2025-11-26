Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Einreiseversuch mit gefälschtem Führerschein verhindert

Neuenburg (ots)

Wegen des Verdachts der Urkundenfälschung endet die Fahrt für einen Mann zunächst bei der Einreise nach Deutschland. Der Beschuldigte legte bei der Kontrolle einen gefälschten Führerschein vor.

Am frühen Mittwochmorgen (26.11.2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den 37-jährigen am Grenzübergang Neuenburg am Rhein - Autobahn. Zusätzlich zu seiner Identitätskarte legte der bulgarische Staatsangehörige einen kanadischen Führerschein vor. Bei der Überprüfung wurden Fälschungsmerkmale festgestellt. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den 37-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Verdachts der Urkundenfälschung sowie wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Seine Fahrt nach Deutschland konnte der Mann, dank eines Freundes mit Führerschein fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell