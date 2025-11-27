Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Körperliche Auseinandersetzung im Hauptbahnhof Freiburg

Freiburg im Breisgau (ots)

Drei Personen sollen bei dem Vorfall aneinandergeraten sein. Ein Tatverdächtiger floh, zwei Jugendliche konnten vor Ort angetroffen und im Nachgang den Erziehungsberechtigten übergeben werden. Die Bundespolizei hat Ermittlungen eingeleitet.

Am frühen Mittwochabend (26.11.2025) sollen ein 17-jähriger deutscher Staatsangehöriger sowie ein 16-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit einem bislang unbekannten Mann in Streit geraten sein. Nach anfänglichen verbalen Streitigkeiten, gingen diese in eine körperliche Auseinandersetzung über. Infolge dessen floh ein Tatverdächtiger. Die Bundespolizei traf vor Ort die beiden Jugendlichen an und verbrachte diese zum Bundespolizeirevier. Gegen beide Jugendliche sowie den bislang unbekannten Tatverdächtigen wird wegen des Verdachts der gefährlichen bzw. einfachen Körperverletzung ermittelt.

