Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Pkw mutwillig zerkratzt

Reken (ots)

Tatort: Groß Reken, Michaelstraße;

Tatzeit: zwischen 26.07.2025, 19.00 Uhr und 27.07.2025, 10.00 Uhr;

Einen weißen Hyundai Kona mutwillig beschädigt hat ein bislang Unbekannter in Groß Reken. Das Fahrzeug hatte von Samstagabend bis Sonntagvormittag auf einem Parkplatz an der Michaelstraße gestanden. Dort zerkratzte der Täter das Auto an der Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell