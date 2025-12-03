Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg/Freiberg am Neckar: 16-Jähriger auf Spritztour versucht vor Polizei zu flüchten - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg ermittelt gegen einen 16-Jährigen, der am Samstag (29.11.2025) etwa zwischen 01.30 Uhr und 01.50 Uhr mit einem Audi zwischen dem Gewerbegebiet Tammerfeld und Freiberg am Neckar-Heutingsheim unterwegs war. Der Jugendliche sollte zunächst in der Maybachstraße im Gewerbegebiet einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Neben dem relativ jung erscheinenden Fahrer befanden sich zwei weitere junge Männer im Audi. Als der Fahrer von den Einsatzkräften gebeten wurde, seinen Führerschein und den Fahrzeugschein auszuhändigen, schien er Ausreden zu suchen. Letztlich gab er plötzlich Gas und setzte seine Fahrt in Richtung der Bundesstraße 27 fort. Die Streifenwagenbesatzung nahm die Verfolgung auf und beobachtete, wie der Jugendliche über die B 27 weiter Richtung Ludwigsburg davonfuhr. Hierbei soll er mehrere rote Ampeln ignoriert und mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Weitere Einsatzkräfte unterstützten die Fahndung, so dass der Audi wieder auf der Landesstraße 1138 in Fahrtrichtung Freiberg am Neckar festgestellt werden konnte. Schließlich konnte die Polizei den 16-Jährigen im Beisein eines Erziehungsberechtigten an seiner Wohnanschrift einer Kontrolle unterziehen. Die beiden Mitfahrer waren nicht vor Ort. Gegen den Jugendlichen wird nun unter anderem wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Darüber hinaus bittet die Polizei Verkehrsteilnehmende, die durch die Fahrweise des Audi gefährdet oder gar geschädigt wurden bzw. die Verdächtiges in diesem Zusammenhang beobachtet haben, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

