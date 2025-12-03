PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberriexingen: Audi überschlägt sich

Ludwigsburg (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein 77 Jahre alter Audi-Lenker am Dienstag (02.12.2025), gegen 15.45 Uhr in den Grünstreifen, als er die Kreisstraße 1683 von Sersheim in Richtung Oberriexingen entlangfuhr. Mutmaßlich aufgrund einer Gegenlenkbewegung touchierte der Audi einen Baum am linken Fahrbahnrand, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Während der 77-Jährige leichte Verletzungen erlitt und vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde, entstand an dem Audi ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

