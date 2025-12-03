Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 8.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Pkw-Lenker beschädigte zwischen Montag (01.12.2025) 22:00 Uhr und Dienstag (02.12.2025) 09:00 Uhr einen auf einem Parkplatz in der Farbstraße in Bietigheim-Bissingen geparkten Transporter der Marke Ford. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher weiter. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

