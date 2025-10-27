Feuerwehr München

FW-M: Regionalzug kollidiert mit Baum (Giesing)

München (ots)

Montag, 27. Oktober 2025; 11.20 Uhr

Bahnstrecke München Rosenheim

Am Montag ist ein Regionalzug auf die Bahnstrecke München - Rosenheim mit einem Baum kollidiert. Verletzt wurde niemand.

Ein Baum ist gegen 11:20 Uhr zwischen Hauptbahnhof und Ostbahnhof gestürzt. Dabei wurde die Lärmschutzwand durchbrochen und mehrere Äste hingen auf die Gleise. Ein vorbeifahrender Regionalzug der BRB, auf dem Weg nach München, kollidierte mit den Ästen und wurde im Frontbereich beschädigt. Auch eine Lok auf dem Gegengleis streifte die Äste und wurde leicht beschädigt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr München entfernten die Reste des Baums und unterstützten bei der Entfernung der Teile der Lärmschutzwand mit einem Trennschleifer. Zeitgleich wurde der Personenzug geräumt. Etwa 400 Fahrgäste konnten den Zug verlassen und zu Fuß zur nächsten U-Bahn-Haltestelle gehen. Zwei Personen mit Sehbehinderung und zwei weitere Personen mit Geheinschränkung wurden durch Einsatzkräfte der Feuerwehr zum Münchner Hauptbahnhof gebracht. Die Bahnstrecke war für mehrere Stunden gesperrt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Feuerwehr nicht bekannt.

