Feuerwehr München

FW-M: Straßenbahn entgleist in Haltestelle (Schwabing)

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

München (ots)

Donnerstag, 23. Oktober 2025; 20.52 Uhr

Leopoldstraße

Am Donnerstagabend ist im Münchner Norden eine Trambahn entgleist und in eine Haltestelle gefahren. Eine Person musste zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Unmittelbar vor der Haltestelle Schwabinger Tor ist eine stadteinwärts fahrende Trambahn der Linie 23 in einer Kurve entgleist und in die Aufbauten des dortigen Wartebereichs geschlittert. Daraufhin wurden ein Rüstzug der Feuerwehr und mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes zur Unfallstelle alarmiert. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte vier verletzte Personen an. Drei Verletzte konnten nach einer ambulanten Versorgung vor Ort bleiben oder wurden vom Kriseninterventionsteam betreut. Der 63-jähriger Fahrer der Tram musste allerdings zur weiteren Behandlung in eine Münchner Klinik gebracht werden. Entgegen ersten Meldungen war er aber nicht eingeklemmt und musste nicht mit technischem Gerät befreit werden.

Um im weiteren Verlauf die Gleise wieder befahrbar zu machen, wurde vom Einsatzleiter ein weiterer Rüstwagen - ein Spezialfahrzeug zur schweren technischen Hilfeleistung - angefordert. Nachdem das Schienenfahrzeug gesichert und stabilisiert war, wurden Stahlteile, welche sich unter der Tram verkeilt hatten, mit einem Plasmaschneider zerteilt und entfernt. Anschließend sollte die Bahn mit den Seilwinden der beiden Rüstwägen in die Spur gezogen werden. Aufgrund der starken Verformungen war dies allerdings nicht möglich. Gegen 0.30 Uhr wurde die Einsatzstelle schließlich an die MVG übergeben. Dieser gelang es schließlich, die Trambahn mit eigenen Mitteln von der Einsatzstelle zu entfernen.

Zur Unfallursache und der Schadenssumme liegen der Branddirektion München keine Informationen vor. Die Polizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

(pes)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell