FW-M: Pkw kurz nach Tunnel quergestellt (Allach)

München (ots)

Dienstag, 14. Oktober 2025; 14.18 Uhr

A 99

Am gestrigen Nachmittag ist es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Pkw auf der Autobahn A 99 gekommen. Der Pkw-Lenker wurde hierbei verletzt.

Kurz nach dem Allacher Tunnel in Fahrtrichtung Salzburg kollidierten die beiden Fahrzeuge seitlich auf der mittleren von drei Spuren. Der silberne Peugeot wurde hierbei auf der Fahrerseite getroffen. Während der 29-jährige Lkw-Fahrer unverletzt aussteigen konnte, blieb der 43-jährige Lenker des Autos bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte sitzen. Nach der Beurteilung durch einen Notarzt wurde der als mittelschwer verletzt eingestufte Mann möglichst schonend aus dem Fahrzeug befreit. Hierzu entfernten die Einsatzkräfte mit hydraulischem Gerät die B-Säule und schafften so eine sogenannte große Seitenöffnung. Mit einem Wirbelsäulenbrett konnte der Mann schließlich in den Rettungswagen und anschließend in eine Münchner Klinik gebracht werden.

Nach rund 50 Minuten war der Einsatz für die circa 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr beendet. In dieser Zeit kam es auf der Autobahn und den Zufahrten zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Zur Unfallursache und der Schadenhöhe liegen der Branddirektion keine Informationen vor.

