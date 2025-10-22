PRESSEPORTAL Presseportal Logo

FW-M: Sportwagen auf Autobahn in Flammen (Langwied)

München (ots)

Dienstag, 21. Oktober 2025; 15.26 Uhr

A8

Am Dienstagnachmittag ist ein Fahrzeug auf der Autobahn A8 im Münchner Westen in Brand geraten. Der Fahrer blieb dabei unverletzt.

Der Audi TT, der in Fahrtrichtung München unterwegs war, fing kurz nach dem Autobahnkreuz München-West aus noch unbekannter Ursache Feuer. Der Fahrer konnte das Fahrzeug auf dem Standstreifen anhalten, sich hinter der Leitplanke in Sicherheit bringen und die Feuerwehr verständigen. Die anrückenden Einsatzkräfte stellten bereits auf der Anfahrt eine starke Rauchentwicklung fest. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle hatte die Polizei den Verkehr schon zum Stehen gebracht und der Pkw stand in Vollbrand. Drei Einsatzkräfte unter Atemschutz gingen unmittelbar zur Brandbekämpfung mit dem Schnellangriffsschlauch eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges vor. Diese Vorrichtung ist direkt mit dem Wassertank des Fahrzeuges verbunden und für Einsätze dieser Art bestens geeignet. Im weiteren Verlauf wurde auch Löschschaum eingesetzt, der mit seiner erstickenden Wirkung auch letzte verborgene Glutnester ablöschen kann.

Nach rund 40 Minuten war der Einsatz der Feuerwehr München beendet. Für diese Zeit musste die Autobahn in Fahrtrichtung München komplett gesperrt werden. Der Fahrer wurde während des Einsatzes von der Besatzung eines Rettungswagens betreut, konnte aber vor Ort bleiben.

Zum Sachschaden und der Brandursache liegen der Branddirektion keine Informationen vor. Die Polizei hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.

(pes)

