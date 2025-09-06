Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schnell eingegrenzter Wohnungsbrand

Reutlingen (ots)

Ostfildern (ES): Wohnungsbrand mit verletzter Person

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus hat am Samstagnachmittag den Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und der Polizei ausgelöst. Gegen 14.10 Uhr rückten die Einsatzkräfte in die Forststraße aus, nachdem mehrere Anrufer einen Gebäudebrand gemeldet hatten. Die Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot vor Ort war, konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen und eine Ausbreitung auf andere Gebäudeteile verhindern. Ersten Ermittlungen zu Folge war es in der Küche im ersten Obergeschoss bei der Zubereitung von Speisen zum Brandausbruch gekommen, woraufhin sich das Feuer im gesamten Raum ausbreitete. Der alleine im Objekt anwesende 18-jährige Verursacher zog sich beim Löschversuch eine Rauchgasintoxikation zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Laut Schätzung der Feuerwehr dürfte am vorerst nicht mehr bewohnbaren Gebäude ein Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro entstanden sein. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt wegen möglicher fahrlässiger Brandstiftung.

