Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: Unfallflucht in der Gerhart-Hauptmann-Straße

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Pkw-Lenker beschädigte am Montag (01.12.2025) zwischen 09:20 Uhr und 16:00 Uhr einen am Fahrbahnrand der Gerhart-Hauptmann-Straße in Freiberg am Neckar geparkten VW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Das Polizeirevier Marbach am Neckar nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de entgegen.

