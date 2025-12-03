PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Stenheim an der Murr: Trunkenheitsfahrt endet auf der Kreisstraße 1676

Ludwigsburg (ots)

Aufgrund einer aufmerksamen Verkehrsteilnehmerin konnte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Marbach am Neckar am Dienstagnachmittag (02.12.2025) einen alkoholisierten 67 Jahre alten Mercedes-Lenker aus dem Verkehr ziehen. Gegen 14:25 Uhr alarmierte die Zeugin, die zunächst auf der Landesstraße 1100 bei Steinheim an der Murr hinter dem Mercedes unterwegs war, die Polizei. Ihr war der Fahrer aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Kurze Zeit später verlor der Mercedes das rechte Vorderrad und der Fahrzeuglenker fuhr unvermittelt auf der Felge weiter. Die Streifenwagenbesatzung konnte den PKW auf der Kreisstraße 1676 in Richtung Winzerhausen feststellen und den 67-jährigen Fahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen. Bereits beim Öffnen des Mercedes bemerkte die Beamten Alkoholgeruch. Der 67-Jährige führte daraufhin einen freiwilligen Atemalkoholtest durch, dessen Wert sich auf knapp 1,7 Promille belief. In der Folge musste sich der Mann einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurden beschlagnahmt. Ob der Mann zuvor bereits mit seinem Fahrzeug in einen Unfall verwickelt war, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

