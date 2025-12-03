PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Einbruch in Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag (02.12.2025) verschafften sich noch unbekannte Einbrecher, über ein Fenster gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte in der Johannes-Daur-Straße in Korntal. Die Täter hebelten das Fenster vollständig heraus und brachen die aufgestellten Automaten im Inneren auf. Bislang steht weder fest, was genau die Unbekannten gestohlen haben, noch wie hoch der entstandene Sachschaden ist. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0711 839902-0 oder E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Korntal-Münchingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 11:40

    POL-LB: Stenheim an der Murr: Trunkenheitsfahrt endet auf der Kreisstraße 1676

    Ludwigsburg (ots) - Aufgrund einer aufmerksamen Verkehrsteilnehmerin konnte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Marbach am Neckar am Dienstagnachmittag (02.12.2025) einen alkoholisierten 67 Jahre alten Mercedes-Lenker aus dem Verkehr ziehen. Gegen 14:25 Uhr alarmierte die Zeugin, die zunächst auf der Landesstraße 1100 bei Steinheim an der Murr hinter dem ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 09:44

    POL-LB: Freiberg am Neckar: Unfallflucht in der Gerhart-Hauptmann-Straße

    Ludwigsburg (ots) - Ein noch unbekannter Pkw-Lenker beschädigte am Montag (01.12.2025) zwischen 09:20 Uhr und 16:00 Uhr einen am Fahrbahnrand der Gerhart-Hauptmann-Straße in Freiberg am Neckar geparkten VW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Das Polizeirevier Marbach am Neckar nimmt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren