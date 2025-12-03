Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Einbruch in Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag (02.12.2025) verschafften sich noch unbekannte Einbrecher, über ein Fenster gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte in der Johannes-Daur-Straße in Korntal. Die Täter hebelten das Fenster vollständig heraus und brachen die aufgestellten Automaten im Inneren auf. Bislang steht weder fest, was genau die Unbekannten gestohlen haben, noch wie hoch der entstandene Sachschaden ist. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0711 839902-0 oder E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Korntal-Münchingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell